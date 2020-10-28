Журналистка раскрыла неприглядные тайны российских телешоу

https://static.news.ru/photo/ae66339a-195d-11eb-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: ddborisov/Instagram.com

Российские телевизионные шоу — настоящий «театр человеческих эмоций», редакторы и журналисты борются с конкурентами из других программ «на грани добра и зла», преследуют потенциальных гостей и нарочно доводят их до истерики перед эфиром, рассказала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая.

Журналистка часто бывает гостем как развлекательных, так и политических ток-шоу на российском ТВ и заверяет, что хорошо изучила подноготную таких программ, а также бурную и нелицеприятную жизнь телевизионщиков за кадром, сообщает «Комсомольская правда».

Карпицкая отметила, что редакторы шоу до эфира проводят с гостями большую работу и делают всё возможное, чтобы «подогреть» грядущий накал страстей в студии.

Просто героев шоу заранее доводят до нужного градуса. До накала, — сказала она.

По словам Карпицкой, за тем, какие герои оказываются в итоге в студии и как они себя ведут, стоит титанический труд редакторов. Журналистка утверждает это не голословно, приводя примеры.

Так, между ток-шоу на разных телеканалах существует жёсткая конкуренция за героев. Когда некие события вызывают широкий общественный резонанс, то телевизионщики стараются всеми силами затащить героев той или иной истории к себе на программу. Например, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория после инцидента в британском Солсбери подверглась многочисленным атакам со стороны сотрудников ток-шоу, которые поджидали её возле двери и едва не залезали в окно.

Телевизионщики нередко «крадут» друг у друга героев, рассказала Карпицкая. Чтобы предотвратить такие случаи, приглашённых людей не оставляют без внимания, отбирают у них мобильные телефоны и даже содержат в специальных гостиницах при студиях.

Журналистка подчеркнула, что редакторы ток-шоу иногда борются друг с другом «на грани добра и зла».

Если честно, редакторы и корреспонденты, отработавшие на ТВ-шоу хотя бы год, уже способны на всё, — заметила она.

Как сообщал NEWS.ru, ранее актриса Мария Шукшина рассказала, что звёзды самой разной величины и гости получают огромные гонорары за участие во всевозможных ток-шоу на телевидении.