Шукшина рассказала о миллионных гонорарах участников ток-шоу

https://static.news.ru/photo/71e830f4-0ae8-11eb-8af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/shukshina_maria

Звёзды самой разной величины и гости получают огромные гонорары за участие во всевозможных ток-шоу на телевидении. Об этом рассказала актриса Мария Шукшина.

Более того, по её словам, те, кто принимает участие в подобных передачах, зачастую безработные и живут на гонорары от таких телепроектов.

Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдёт? Экспертам, массовке, гостям, — сказала Шукшина в эфире передачи «Интервью» на телеканале «Царьград».

Она высказала мнение, что отечественные телепроекты зачастую пошлые и безнравственные, но люди смотрят их и делают им рейтинги.

При этом она выразила сожаление от того, что её именитые родственники принимают участие в таких программах. Она заверила, что повлиять на это не может, но была бы рада, если бы те перестали это делать.

Ранее NEWS.ru писал, что Шукшина негативно отреагировала на появление нового памятника Сергею Есенину в Москве. Она назвала его богохульством и надругательством над русским народом.