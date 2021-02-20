Жорин рассказал о деталях суда по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Блогер Илья Плавник, который заказал изготовить памятник рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву), рассказал, во сколько это ему обошлось. Ходили слухи, что бюст стоит 60 тыс. рублей.

Илья на это заметил, что памятник обошёлся ему гораздо дороже. Стоит до полумиллиона, сделан полностью на мои личные средства. Памятник из бронзы. Памятник стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а...