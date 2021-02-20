Жорин рассказал о деталях суда по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Звёздный адвокат Сергей Жорин раскрыл детали судебного слушания по разделу имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Оно прошло 20 февраля в Хамовническом суде столицы.
Жорин представляет интересы Петросяна. Он напомнил, что не может раскрыть все детали, суд проходит в закрытом режиме. Аудио и видеозапись запрещена.
Единственное, что могу сказать — мы по-прежнему настаиваем на разделе 50 на 50. Та сторона по-прежнему, вероятно, хочет несколько больше, — пояснил защитник Петросяна журналистам.