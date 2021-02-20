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Жорин рассказал о деталях суда по разделу имущества Петросяна и Степаненко

18:18, 20 февраля 2021

Звёздный адвокат Сергей Жорин раскрыл детали судебного слушания по разделу имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Оно прошло 20 февраля в Хамовническом суде столицы.

Жорин представляет интересы Петросяна. Он напомнил, что не может раскрыть все детали, суд проходит в закрытом режиме. Аудио и видеозапись запрещена.

Единственное, что могу сказать — мы по-прежнему настаиваем на разделе 50 на 50. Та сторона по-прежнему, вероятно, хочет несколько больше, — пояснил защитник Петросяна журналистам.

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