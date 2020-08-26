Жена Дмитрия Тарасова отсудила у него алименты назло его бывшей супруге

https://static.news.ru/photo/3da574e4-e817-11ea-b12c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подала на футболиста в суд с требованием алиментов на двух детей и выиграла его. При этом пара и не думает разводиться.

Таким образом Костенко «восстановила справедливость» по отношению к первой жене Тарасова Оксане Пономаренко. С ней брак спортсмена продлился четыре года, в нём родилась их общая дочь Ангелина. Затем футболист женился на Ольге Бузовой, а последние два года живёт с Анастасией Костенко, которая родила ему двух дочерей.

Всё это время Тарасов ведёт тяжбу с первой женой, которая требует с него алименты на содержание дочери. Футболист накопил долги по выплатам, его доходы снизились вдвое, когда он ушел из «Локомотива» и стал играть за «Рубин», пишет KP.RU.

Но сумма выплат на дочь Ангелину при этом осталась неизменной. Суд учёл заработок Костенко на рекламе в Instagram и приписал их Тарасову. Теперь футболист платит на содержание старшей дочери не только четверть своих доходов, но и дополнительные 104 тысячи рублей.

Костенко возмутилась таким положением дел и нашла решение. С 5 августа она будет по решению суда получать от мужа алименты на двух дочерей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала решение суда, по которому её возлюбленный, пытавшийся сократить алименты, будет отдавать четверть своих доходов первой супруге.