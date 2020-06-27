Костенко обвинила Жорина и судебную систему РФ в ущемлении прав своих детей

https://static.news.ru/photo/aba3e87e-b89a-11ea-80f3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко прокомментировала решение суда, по которому её возлюбленный, пытавшийся сократить алименты, будет отдавать четверть своих доходов первой супруге.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен платить бывшей супруге Оксане. По словам адвоката первой жены спортсмена Сергея Жорина, встречный иск был удовлетворён частично. Футболист обязан платить 1/4 от всех его видов доходов, плюс 104 тысячи рублей дополнительно. Так, если Тарасов зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен отдавать на содержание ребёнка 2,5 млн рублей, плюс более 100 тысяч рублей.

На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство». Старалась не пропускать всё через себя и думала, что всё решится честным образом, лишь бы меня не трогали. Мне всё равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчёт себя, но я никогда не буду молчать и бездействовать, когда я чувствую несправедливость к моей семье, моим детям и вижу ущемление их прав, — написала модель в своём Instagram.

Костенко утверждает, что Жорин предоставил в суде недостоверную информацию, а также поставил лишние нули в документах о доходах её супруга. Всё происходившее на заседании она назвала позором.

Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который «сознательно занижает доходы, чтобы платить своим детям минимально», — подытожила светская львица.

Оксана и Дмитрий Тарасовы оформили свои отношения в 2008 году. В 2011 году пара развелась, после этого футболист связал себя узами брака с телеведущей Ольгой Бузовой. В декабре 2016 года был оформлен развод. Третья жена футболиста — модель Анастасия Костенко.

Как писал NEWS.ru, во время судебного процесса по алиментам футболиста Дмитрия Тарасова, которые он должен платить бывшей жене Оксане и дочери Ангелине, были озвучены точные суммы, которые спортсмен заработал в 2018 и 2019 годах. Согласно бумагам, которые футболист предоставил суду, за весь 2018 год ему удалось заработать 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го — около 60,5 миллиона рублей.