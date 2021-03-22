Заразившийся COVID-19 Ургант будет вести своё шоу удалённо

Телеведущий Иван Ургант, у которого подтвердился коронавирус, будет вести передачу «Вечерний Ургант» удалённо, сообщили в пресс-службе Первого канала.
У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир, — рассказали в пресс-службе вещателя.
Руководство Первого канала отметило, что будет выходить по обычному расписанию. На этой неделе запланировано три эфира шоу в связи с трансляциями чемпионата мира по фигурному катанию,
Как писал NEWS.ru, ранее советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант рассказал о состоянии своего сына Ивана Урганта.
Шоумен Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Подробности о состоянии своего здоровья телеведущий не сообщает. Также пока неизвестно, как будут проходить ежедневные выпуски его вечернего шоу на Первом канале.