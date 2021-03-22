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Шоу-бизнес

Заразившийся COVID-19 Ургант будет вести своё шоу удалённо

14:59, 22 марта 2021 22
Иван Ургант Иван Ургант Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант, у которого подтвердился коронавирус, будет вести передачу «Вечерний Ургант» удалённо, сообщили в пресс-службе Первого канала.

У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир, — рассказали в пресс-службе вещателя.

Руководство Первого канала отметило, что будет выходить по обычному расписанию. На этой неделе запланировано три эфира шоу в связи с трансляциями чемпионата мира по фигурному катанию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант рассказал о состоянии своего сына Ивана Урганта.

Шоумен Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter. Подробности о состоянии своего здоровья телеведущий не сообщает. Также пока неизвестно, как будут проходить ежедневные выпуски его вечернего шоу на Первом канале.

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