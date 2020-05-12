Южнокорейским звёздам k-pop смягчили приговоры за групповые изнасилования

Апелляционный суд в Сеуле смягчил приговоры звезде k-pop Чон Чжун Ёну и его коллеге по цеху, экс-участнику рок-бэнда FT Island Чхве Джон Хуну. В ноябре 2019 года мужчины были приговорены к шести и пяти годам лишения свободы соответственно за групповые изнасилования двух женщин в 2016 году.
Чон Чжун Ён был также признан виновным в распространении видеозаписи с половым актом. Как
Суд решил, что вместо шести лет Чон Чжун Ён проведёт за решёткой пять, а его коллега — 2,5 года вместо пяти.
Как писал NEWS.ru, оба исполнителя состояли в чатах, участники которых делились видео, записанными во время секса без разрешения женщин, и шутили о накачивании дам наркотиками и изнасилованиях. Их обязали пройти 80-часовой образовательный курс «Лечение сексуального насилия».
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