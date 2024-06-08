Юрист раскрыл, какую экспертизу могут назначить Заворотнюк после смерти Юрист Хаминский: из-за болезни сделки Заворотнюк с недвижимостью могут оспорить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с NEWS.ru, что из-за болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, вероятно связанной с головным мозгом, оформленные ею сделки с недвижимостью могут оспорить. Он не исключил, что может понадобиться посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Заворотнюк, предположительно, в 2019-м заболела, причем недуг, вероятно, был связан с органическим поражением мозга, что могло влиять на когнитивные функции. Может возникнуть вопрос: оценивала ли Заворотнюк последствия совершаемых ее сделок по распоряжению имуществом, включая недвижимость, — заявил Хаминский.

По его словам, родственники знаменитости могут попытаться оспорить сделки с имущественном, заключенные Заворотнюк и признать их недействительными. Эксперт считает, что судебные разбирательства по таким искам могут длиться «достаточно долго».

Родственники могут попытаться оспорить сделки с имуществом в указанный период, признать их недействительными с тем, чтобы включить это имущество в наследственную массу. Надо иметь ввиду, что такие иски могут длиться достаточно долго, так как в их процессе неизбежно назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы, — подытожил Хаминский.

Ранее члены семьи покойной актрисы Анастасии Заворотнюк на ее странице в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из московских клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.