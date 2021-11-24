Юрий Лоза раскритиковал письмо российских врачей антипрививочникам

Певец и композитор Юрий Лоза назвал «глупым» письмо российских врачей с приглашением антипрививочников в «красную зону». По его мнению, здоровые люди могут заразиться при контакте с больными коронавирусом пациентами, передаёт «Радио 1».

Глупое письмо, я посмотрел его. Зачем меня здорового везти в больницу, чтоб заразить что ли? <...> Меня повезут туда, где инфекция гуляет по всей больнице. Вот вы попадёте в палату, где 10 человек, вы здоровы, а уже завтра будете больны — от кого-нибудь заразитесь. Это же логично, — высказался Лоза.

Он был крайне удивлён предложением врачей, заставляющих россиян носить маски и перчатки, отправить здоровых людей к больным коронавирусом пациентам. Композитор предположил, что в качестве защиты от инфекции медики могут надеть на него «скафандр».

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев.

Ранее Юрий Лоза предложил лишить медиков «безумных доплат», так как это, по его словам, «моментально» положит конец пандемии COVID-19. Исполнитель считает, что врачи «не лечат, а заражают».