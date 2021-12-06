YouTube опубликовал список самых популярных роликов 2021 года

YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео русскоязычного сегмента за 2021 год. Первое место занял ролик Алексея Навального, речь в котором идёт о «дворце Путина», с января 2021 года его посмотрели 119 млн зрителей. На втором месте шоу «Что было дальше?» с Александром Гудковым и Антоном Лапенко, набравшее свыше 31 млн просмотров.

Третью строчку занимает интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем, которое посмотрели более 21 миллиона зрителей. В рейтинг вошли обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха», премьера шоу «Игра», а также выпуск шестого сезона «Пацанок» и ряд других развлекательных программ.

В списке самых популярных музыкальных видео оказались три клипа Моргенштерна, а также ролики Светланы Лободы, Славы Марлоу, Клавы Коки, Хабиба и других.

Ранее сообщалось, что музыкальную премию «Песня года» получила певица Клава Кока. В фестивале вместе с ней участвовали Филипп Киркоров, Даня Милохин, Давид Манукян и другие артисты. Премия 2021 года стала юбилейной — ей исполнилось 50 лет. «Песня года» — телевизионный фестиваль песни, проводящийся с 1971 года. В 2021 году было решено провести в его рамках и юбилейный концерт, и концерт молодых исполнителей.