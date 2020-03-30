https://static.news.ru/photo/63e9e9a6-7287-11ea-be3a-fa163e074e61_660.jpg Кен Шимура Фото: shimura-ken/ameblo.jp

Кен Шимура, известный японский юморист, умер, заразившись коронавирусом. Ему было 70 лет.

На прошлой неделе Шимура стал первым известным человеком в Японии, о заражении которого было объявлено официально, сообщает Japan Times. Его госпитализировали 20 марта с тяжёлой пневмонией, диагноз COVID-19 был поставлен 23 марта.

В 1970–1980-х годах артист был участником группы The Drifters, которая стала одной из самых известных в стране. В 1966 году коллектив выступал на разогреве у The Beatles.

Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.