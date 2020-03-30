Кен Шимура, известный японский юморист, умер, заразившись коронавирусом. Ему было 70 лет.
На прошлой неделе Шимура стал первым известным человеком в Японии, о заражении которого было объявлено официально,
В 1970–1980-х годах артист был участником группы The Drifters, которая стала одной из самых известных в стране. В 1966 году коллектив выступал на разогреве у The Beatles.
Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.
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