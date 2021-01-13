Янковский раскрыл подробности постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

https://static.news.ru/photo/e9b55dc4-5583-11eb-af9b-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Российский актёр Иван Янковский рассказал о сцене секса с актрисой Кристиной Асмус из нашумевшего фильма «Текст», вышедшего осенью 2019 года.

Мне интересно играть что-то типа «Текста». Это профессия. Свою работу мы сделали достоверно и хорошо. Все, естественно, понимают, что это обман и ничего не было. Мы качественно развели всех, — цитирует MK.RU артиста, раскрывшего подробности постельной сцены в программе «Кино в деталях».

Актёр добавил, что зрители должны понимать, что «Текст» — это всего лишь фильм.

Янковский также объяснил, почему редко снимается в кино. По его словам, он достаточно разборчив, поэтому хотел бы участвовать только в проектах, которые ему интересны. Часто он не соглашается сниматься, увидев название фильма и едва начав читать сценарий.

Ранее актриса Кристина Асмус сообщила, что её не раз упрекали в смелом поведении, которое, по мнению части аудитории, недопустимо для жены и матери. В частности, возмущение хейтеров вызывали смелые роли. Актриса с юмором относится к нападкам и нередко сама провоцирует публику странными или откровенными снимками. В этот раз комментаторы на женщину накинулись из-за фотографии, на которой бывшая жена юмориста Гарика Харламова позирует в гостинице.

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу — шоумену Гарику Харламову. Асмус и Харламов объявили о расставании летом 2020 года. Пару не спасла даже восьмилетняя дочь актёров, писал NEWS.ru.