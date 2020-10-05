Ягудин оценил дебют Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/d982981a-0752-11eb-94b1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал, как даётся новая роль его партнёрше по кадру 18-летней фигуристке Алине Загитовой.

Олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 хейтеры раскритиковали после выхода первого выпуска шоу на Первом канале. По их мнению, высказанному в Instagram программы, фигуристка отметилась неважной дикцией и волнением, вела себя неестественно.

Каждый может высказывать своё мнение, но он не согласен с критикой Загитовой, заявил Ягудин в беседе с Teleprogramma.pro. По его словам, новой ведущей он «вполне доволен».

Надо с пониманием относиться к этой ситуации. Человек, оставляющий негативный комментарий, не всегда счастливый человек. Я хочу пожелать этим людям хотя бы одного процента трудолюбия и профессионализма, который присущ моей соведущей, — отметил Ягудин.

Он добавил, что когда сам дебютировал на телевидении, то у него тоже тряслись руки, «было то жарко, то холодно», страшно и непривычно. Однако «без этих первых шагов ты никогда не узнаешь, что твоё, а что нет», подчеркнул Ягудин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала, что готовилась вести шоу «Ледниковый период», отрабатывая дикцию при помощи пробки, которая должна помочь разработать её «ленивые» губы. Спортсменка рассказала, что занимается со специальным репетитором по речи. Загитова призналась, что по просьбе педагога старается как можно больше говорить таким способом различных скороговорок или читать текст.