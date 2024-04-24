«Я же человек»: Билан высказался об обнаженных фотосессиях Билан признался в симпатии к пикантным женским фотосессиям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Российский певец Дима Билан на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» признался корреспонденту NEWS.ru в симпатии к обнаженным женским фотосессиям. По словам артиста, он такой же человек, как и все.

Да нравится мне все. Я же человек, — заявил музыкант.

Ранее Билан опроверг слухи о своем скором отцовстве. Артист признался, что еще не встретил девушку, которая соответствовала бы его критериям. По словам исполнителя, ему важно, чтобы возлюбленная не была активной пользовательницей социальных сетей, так как с такой девушкой трудно построить семью. В крупном городе встретить невесту, которая бы отвечала его запросам, очень тяжело, констатировал Билан.

До этого в «Новой Битве экстрасенсов» участник шоу Артем, который называет себя вампиром-медиумом, рассказал, что за Димой Биланом стоит «джокер», который «заключил договор с темными силами», от чего они оба пострадали. Тот, о ком идет речь, постоянно пил кефир и был очень тощим, а после договора Билан стал на него походить внешне, уточнил он. Артист понял, что речь шла о его продюсере Юрии Айзеншписе, и частично согласился с экстрасенсом.

Кроме того, Билан признался, что провел детство с цыганами. Как посчитал исполнитель, современный термин «инфоцыгане» может быть обидным для них. По словам музыканта, его соседями были этнические цыгане и он даже знал их язык.