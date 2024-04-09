Билан отреагировал на слухи о своем скором отцовстве Певец Билан опроверг слухи о своем скором отцовстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан опроверг слухи о своем скором отцовстве. Артист признался, что еще не встретил девушку, которая соответствовала бы его критериям, пишет Пятый канал. По словам исполнителя, ему важно, чтобы возлюбленная не была активной пользовательницей социальных сетей, так как с такой девушкой трудно построить семью.

Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа. Это очень важно, — пояснил Билан.

Певец отметил, что в крупном городе встретить невесту, которая бы отвечала его запросам, очень тяжело. При этом Билан уточнил, что в небольших городах «есть девчонки, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова».

Есть еще, знаете, не мегаполисы, где, в принципе, существуют девчонки, живут, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова. То есть не все на продажу. Вот этого мне хотелось, — рассказал певец.

До этого в СМИ появились сообщения, что Билан готовится стать отцом. По слухам, избранницей артиста стала его помощница Алена Усачева.

Актриса Лиза Арзамасова ранее опубликовала новое видео по случаю своего дня рождения, после чего поклонники начали подозревать, что супруга Ильи Авербуха ждет второго ребенка. На кадрах артистка обнимает своего сына, а на переднем плане красуется торт.