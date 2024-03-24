«Джокер за ним стоит»: вампир-медиум раскрыл Билану страшную тайну Вампир-медиум Артем: продюсер Билана заключил договор с темными силами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

В «Новой Битве экстрасенсов» участник шоу Артем, который называет себя вампиром-медиумом, рассказал, что за певцом Димой Биланом стоит «джокер», который «заключил договор с темными силами», от чего они оба пострадали. Он также отметил, что тот, о ком он говорит, постоянно пил кефир и был очень тощим, а после договора Билан стал на него походить внешне. Артист понял, что речь шла о его продюсере Юрии Айзеншписе, и частично согласился с экстрасенсом.

На нем печать. Договор заключал. Я говорю о джокере, который за ним стоит. Двое пострадали от этого соглашения. Третьим должен был стать мистер Х, — сказал Артем.

Он также предположил, что успех и известность этого «джокера» могут быть связаны с договором с темными силами. Билан отметил, что в моменты отчаяния люди могут обращаться «к чему-то» за помощью. Он также подчеркнул, что в его жизни был темный период, когда ему казалось, что он ходит по краю и «вот-вот что-то должно произойти».

Согласен, что в момент отчаяния кто-то куда-то для себя обращается. Просто череда событий не может так складываться. Были ситуации в жизни, когда казалось, что должно было что-то произойти. Ходил по краю. Темнейший период в жизни. Темный настолько, что сознание выключило, — сказал Билан.

Ранее медиум Александр Шепс, который является членом жюри на телешоу «Экстрасенсы. Реванш», подколол участницу Соню Егорову в финале программы. В ходе последнего испытания девушка должна была определить, кто из присутствующих перед ней женщин носит ребенка. Тогда Шепс в шутку предположил, что беременной окажется сама Егорова.