«Соня беременна?»: Шепс подколол победительницу шоу «Экстрасенсы. Реванш» Шепс пошутил про беременность Егоровой в финале шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Фото: Социальные сети

Соня Егорова и Александр Шепс

Медиум Александр Шепс, который является членом жюри на телешоу «Экстрасенсы. Реванш», подколол участницу Соню Егорову в финале программы. В ходе последнего испытания девушка должна была определить, кто из присутствующих перед ней женщин носит ребенка. Тогда Шепс в шутку предположил, что беременной окажется сама Егорова.

А вдруг сейчас окажется, что сама Соня беременна? — сказал Шепс.

За победу в шоу «Экстрасенсы. Реванш» кроме Сони Егоровой боролись еще две финалистки — Николь Кузнецова и Ангелина Изосимова. По итогам решающего испытания Егорова и Кузнецова набрали одинаковое количество баллов, после чего их судьбу решили гости программы. В итоге победительницей проекта стала Егорова, которая будет участницей нового сезона «Битвы сильнейших».

Ранее Шепс довел до слез другую участницу шоу «Экстрасенсы. Реванш» — астролога из Пермского края Юлию Гиикис. Медиум заявил, что за девушкой «стоит целая толпа — ее семья», и раскрыл другие подробности прошлой жизни, чем сильно ее растрогал. Гиикис расплакалась и попросила о перерыве, чтобы прийти в себя. Позднее она призналась, что за два года похоронила почти всех родственников.