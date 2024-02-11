Александр Шепс довел до слез астролога из Прикамья Александр Шепс растрогал астролога из Прикамья подробностями о ее семье

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Шепс

Астролог из Пермского края Юлия Гиикис приняла участие в пятом эпизоде шоу «Экстрасенсы.Реванш». Медиум Александр Шепс, который является членом жюри, заявил, что за ней «стоит целая толпа — ее семья», и раскрыл другие подробности из прошлого девушки, чем сильно ее растрогал. Она расплакалась и попросила о перерыве, чтобы отойти выпить таблетки.

Можно я поближе подойду? За вами бабушка стоит. А за ней — целая толпа, семья ее, — сказал Шепс-старший.

Гиикис призналась, что за два года похоронила почти всех родственников. Она расплакалась и отметила, что очень скучает по близким и любит их. Когда девушка хотела покинуть студию, Шепс-старший шокировал ее новыми подробностями «с того света». Он передал ей «слова ее бабушки».

Она сказала, что она за Матвея переживает. Вот она тебе сейчас вслед это и крикнула. А девчонки у тебя сладкие, говорит, — добавил медиум.

Ранее Шепс спросил у одной из участниц, китаянки Астрид, любила ли она своего бывшего молодого человека — победителя 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Матвеева. Девушка призналась, что ее смутил этот вопрос, поскольку она уже замужем и не хотела бы, чтобы ее супруг увидел потом это видео. Другие члены жюри согласились, что вопрос неуместен, поскольку касается личной жизни участницы, но Шепс-старший был недоволен, поскольку является другом чернокнижника Матвеева.