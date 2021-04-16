«Я Серёжа»: дочь Ефремова не хочет быть девочкой и готова пить гормоны

https://static.news.ru/photo/6e3acfee-9ef8-11eb-b29d-96000091f725_660.jpg Фото: aem_tillmari/instagram.com

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария неоднократно заявляла, что не принимает свой пол и хочет, чтобы её считали мужчиной. Недавно она заявила, что теперь она Серёжа.

В Instagram девушка написала целую характеристику о себе в мужском роде, перечислив новое имя, псевдоним и прочее.

Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Хотя искусство всё ещё нравится, — написала дочь актёра.

Особое предпочтение в творчестве она отдала дизайну. Также она рассказала, что никаких операций по смене пола делать не хочет, пока ограничится гормональной терапией. Всё это потому, что «девочкой она оставаться не хочет», а также призвала не молиться за неё.

Издание Teleprogramma.pro при этом сообщило , что Анна-Мария живёт за счёт своей крёстной Ренаты Литвиновой. Актриса ежемесячно перечисляет на карточку Ефремовой деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна-Мария пришла на телешоу «Звёзды сошлись» на канале НТВ и с порога потребовала, чтобы все присутствующие в студии считали её мужчиной. Правда, в ходе беседы с другими знаменитостями совершенно запуталась в местоимениях: сначала она просила всех говорить о ней в мужском роде, потому что она небинарная личность, поправляла всех, кто ошибался, а потом сама ошиблась.