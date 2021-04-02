«Я её спалила сразу»: Караулова о том, кто под маской Единорожки

https://static.news.ru/photo/b5c3d06a-9410-11eb-8a5f-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Российска певица Юлианна Караулова, которая участвовала в первом сезоне шоу «Маска», пришла в гости афтер-шоу «Маска, кто ты?», чтобы вместе с ведущим нового сезона Славой Макаровым посмотреть седьмой выпуск передачи.

Юлианна поделилась своими версиями того, кто скрывается под масками, и пошутила, что ждёт «своего зайчонка», подтвердив ещё раз свою беременность.

Когда Макаров спросил её, кто скрывается в костюме Единорожки и предложил посмотреть фрагмент выступления артиста, Караулова сказала, что «это 100% Ирина Дубцова».

Это прям её тембр. Если честно, я спалила её вообще с первого выступления, потому что писали, что это я. Я послушала, как она поёт куплет — это было реально очень похоже на меня. Но когда она начинает петь припев — там прям ирины ноты, вибрация. Такие фишки очень тяжело спрятать, — поделилась наблюдением певица.

Единственный момент, который не сходится по подсказкам, это намёк Единорожки на то, что она не из России. Поэтому Караулова предположила, что под маской также может скрываться Наталья Подольская, которая родилась в Белоруссии.

Ранее ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров подискутировал с поклонниками о проекте. В своём микроблоге знаменитость провёл прямой эфир, на котором предположил, что Заяц может оказаться совсем не тем, кого представляют себе члены жюри, писал NEWS.ru.