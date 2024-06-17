«Я блистала»: Бузова показала свое фото с выпускного в школе Ольга Бузова опубликовала свои школьные фотографии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Российская певица Ольга Бузова опубликовала для подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) несколько школьных фотографий. На двух снимках артистка предстала выпускницей в бирюзовом платье, а на третьем — маленькой ученицей начальной школы.

Захотелось пересмотреть фотографии со своего выпускного. Как давно это было. Но помню все, как будто вчера. Я блистала в бирюзовом платье и еще не знала, какой интересный путь мне предстоит, — подписала фото Бузова.

На выпускной артистка надела яркое платье с открытыми плечами и декольте, а белокурые волосы уложила в высокую прическу, каждый раз Ольга лучезарно улыбается в объектив. На снимке, где Бузова совсем недавно стала школьницей, она сидит за партой и смотрит на фотографа строгим взглядом.

Ранее продюсер Леонид Дзюник рассказал, что секрет успеха Ольги Бузовой в ее целеустремленности и трудолюбии. По его словам, именно эти качества помогли ей добиться высот в карьере. Продюсер отметил: если бы Бузова действительно была не очень умным человеком, она не смогла бы достигнуть таких успехов. По его мнению, Бузова не обладает вокальными данными и выдающимся талантом, но умеет работать с публикой благодаря своей непосредственности.