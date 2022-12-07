«Выпрыгну из-под юбки»: Ургант о сюрпризе на «Золотом Граммофоне» Иван Ургант пообещал «выпрыгнуть из-под юбки» участницы церемонии «Золотой Граммофон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант не собирается «мстить» организаторам церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» за то, что впервые за 15 лет не будет ее ведущим, передает НСН. Артист с иронией отметил, что собирается устроить «сюрприз» и появиться на мероприятии неожиданно. По его словам, сейчас он выбирает, «из-под юбки какой исполнительницы выскочить» во время мероприятия. Также он уточнил, что из назначенных в этом году ведущих конкретно его заменяет Екатерина Скулкина, а не ее коллега Вадим Галыгин.

Я такого слова не знаю: «мстить». При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять кого хочет. <...> Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент, — пояснил Ургант.

Ранее стало известно, что ведущими XXVII церемонии вручения «Золотого Граммофона» в 2022 году станут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

До этого Ургант заявил, что не знал о решении режиссера Евгения Кулика не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки-9». Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры». По словам Урганта, решение режиссера сильно нарушило его планы и теперь он «не знает, что делать».