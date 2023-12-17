«Выигрыш так и не получил»: Колдун о «Фабрике звезд», Киркорове и Дробыше

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

Белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун стал известным после победы в «Фабрике звезд 6». В 2007 году он занял шестое место на конкурсе «Евровидение», на котором представлял Беларусь. Сейчас Колдун продолжает выступать, записывает новые песни и клипы. Накануне большого сольного концерта в «Вегас Сити Холле» Дмитрий дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал, как они пили алкоголь на «Фабрике звезд», чем ему помог Филипп Киркоров и какие у него отношения с Виктором Дробышем.

Почему Колдун чувствовал себя униженным на «Народном артисте»

— Первым проектом, с которого началась ваша музыкальная карьера, был «Народный артист-2». Участие в этом проекте вас изменило? Чему-то научило?

— Это был первый телевизионный проект, в котором мне удалось поучаствовать. Это был 2004 год. У меня не было никакого опыта сценического, туда я приехал абсолютно сырым, молодым мальчиком. Я учился на втором курсе химфака, занимался музыкой, играл дома, на студенческих вечерах. Там я просто окунулся [в мир музыки и шоу-бизнеса] и впервые попробовал. Но я был выгнан, мое существование там быстро закончилось. В первый раз я ощутил, что такое звездная болезнь и почувствовал себя униженным прямо на сцене, потому что я выглядел не так, как хотел (стилист Сергей Зверев покрасил волосы Колдуна в белый цвет. — NEWS.ru).

— Не хотелось отказаться от того образа? Сказать: «Не хочу, давайте по-другому»?

— Я не помню. Я был уверен, что приехал из Минска в большой город, в Москву, в большой шоу-бизнес. И сейчас мне помогут. Сейчас сделают все как надо.

— Это был больной момент, когда вас выгнали с проекта?

— Нет. Больно было, когда утром я не мог расчесать свои белые после покраски волосы. Когда меня выгнали, я просто отнесся с непониманием, почему так происходит, и поехал на поезде обратно в Беларусь, думая об этом.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Участник телепроекта Первого канала «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун во время финального концерта в СК «Олимпийский»

Колдун семь часов стоял в очереди на «Фабрику»

— Следующим проектом для вас стала «Фабрика звезд-6». Этот проект был популярен в середине двухтысячных. В пятницу, когда проходили отчетные концерты, были высокие рейтинги. Трудно ли было попасть на проект и как проходил кастинг? Наверное, было очень много желающих?

— Было около 16 тысяч. Ну, я в очереди на улице провел, наверное, в сумме пять часов, еще пару внутри здания. Я был примерно сотым, потому что приехал как можно заранее до кастинга. Мы все были в равных условиях. Не все, конечно, но те, кто стояли в очереди, имели равные шансы попасть туда.

— У вас не было мысли, что вы не можете больше так долго стоять, развернуться и уйти?

— Если бы мне было лет 60 и у меня бы был радикулит, наверное, была бы такая мысль. Я был достаточно молод, в хорошей физической форме и полон сил.

— Все находились в одинаковых условиях на кастинге или были люди, которые проходили без очереди или платили деньги, чтобы попасть на проект?

— Насчет того, что платили деньги, я свечку не держал. А то, что не все люди стояли в очереди, это факт. Их было, по моим подсчетам, больше половины, во всяком случае, на нашей «Фабрике».

Как участники «Фабрики звезд 6» доставали алкоголь

— Правда ли, что секс и алкоголь были строго запрещены? И это было прописано в контрактах с участниками. Кто в вашем сезоне нарушал эти правила?

— Я не помню, честно говоря, что было написано в контракте. Я тогда не обращал внимания на эти пункты, если они даже были. Мне как-то вообще было не до этого. Ну, как можно секс молодым людям запретить? Я затрудняюсь. Алкоголь можно запретить, наверное. Но все вышеперечисленное было на проекте.

— Как вы доставали алкоголь?

— Ну, кто-то постоянно приносил. Например, доктор, который нас лечил, следил за нашим здоровьем, чтобы мы не сильно перегружались. Он приносил нам бутылочку, и с каждым разом нас оставалось все меньше и меньше на проекте, сначала мы ее делили на восьмерых, потом на семерых, потом нас пятеро уже осталось.

— И постепенно становилось легче и веселее?

— Было, в общем-то, по кайфу держаться. Все были веселые и становились здоровее.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Дмитрий Колдун на фестивале в «Лужниках», 2008 год

Какие отношения у Колдуна сложились с Дробышем

— Как строилось ваше взаимодействие с продюсером Виктор Дробышем? Он помог вам раскрыться и общаетесь ли вы с ним сейчас?

— Сейчас мы не общаемся. Но, конечно, я оцениваю его весомый вклад в мою творческую жизнь. Благодаря Виктору я стал победителем и исполнил совершенно разные песни с разными группами, в том числе со Scorpions, с которыми я позже выступал в Минске, когда открывал их концерты. Для меня это колоссальный опыт.

— На первых проектах были хорошие призы для победителей. Виктория Дайнеко, например, получила квартиру в Москве. В вашем сезоне пяти финалистам Дробыш обещал по 100 тысяч рублей. Эти деньги вам заплатили?

— Я их не видел, тогда мне их не дали. Они бы тогда мне были очень к месту, потому что у меня вообще не было денег. Я думал, что их отдадут когда-нибудь, в итоге я их не получил.

— Хотя сумма даже по тем временам небольшая...

— Для вас, может, нет, а для меня тогда это было порядка 4 тысяч долларов. В принципе, для человека, у которого нет ни копейки и который получает за концерт около сотни, это была существенная сумма.

— В итоге вам подарили гитару?

— Да, хорошая, замечательная красная гитара, коллекционная. Думаю, что можно было за нее тоже что-то выручить, тем более, что я не играю на электрогитаре. Если бы подарили акустическую, конечно, был бы больше рад. Но гитару решил оставить на память.

— «Фабрика» дает медийность. Что было после нее?

— Была монетизация «Фабрики». Мы поехали на гастроли, выступали в разных концертных залах, в цирках, на вечеринках, на стадионах, на праздниках. Всего было порядка ста концертов. Потом популярность начала падать.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Дмитрий Колдун

Почему Дробыш был против участия Колдунаа в «Евровидении»

— На «Евровидение-2007» вы поехали выступать от Республики Беларусь. Дробыш был против вашего участия. Почему ему это не понравилось?

— Я думаю, что он просто не хотел этим заниматься, потому что «Евровидение» — все-таки сложный конкурс, им нужно болеть, заниматься. Может, у него просто не было на это времени, он был занят другими проектами.

А на самом деле Дробыш вроде был против. Когда мы записывали песню Work Your Magic, с которой я выступал на конкурсе, мы с Филиппом полетели в Афины на студию. Виктор Иванович тоже туда приехал. Вроде бы он был против моего участия, но, тем не менее, прилетал на запись. Не очень понимаю, зачем.

Что сделал Киркоров для выступления Колдуна на «Евровидении»

— А какое участие принимал Филипп? Он дал только песню или еще что-то сделал для вас?

— Он занимался полностью, абсолютно всем, начиная от песни, аранжировки, заканчивая костюмами, доставкой, мерчем всевозможным, включая алкоголь, который входил в состав нашего промо-пакета. Водка с моей фамилией была доставлена частным самолетом, который, по рассказам Филиппа, еле взлетел — настолько он был загружен. Так что занимался он всем и не спал, наверное, больше, чем все остальные.

Как Лукашенко наградил музыканта за победу в конкурсе

— Шестое место — лучший результат Республики Беларусь на «Евровидении». Как вас встретили в Минске и в других городах?

— Встретили с оркестром. Я помню, сходил с трапа, военный оркестр, играл песню Magic. Было очень трогательно. Встретили меня хорошо. Собственно говоря, я не ради этого ездил на конкурс. Мне просто хотелось сделать что-то полезное для своей страны.

— Писали, что Лукашенко «тоже не остался в стороне от всеобщей эйфории. Колдун едва ли не официальным приказом объявлен национальным героем Белоруссии». Так было?

— Или я не знаю, что это за приказ, или эта новость преувеличена. Да, у нас была встреча официальная. Я в числе прочих отличившихся в определенных областях, был приглашен на прием (к Лукашенко. — прим. NEWS.ru). Меня поздравили. Было приятно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Колдун

Правда ли, что Колдун бомжевал после Евровидения

— Недавно в прессе писали, что Дмитрий Колдун бомжевал после Евровидения. Прокомментируйте.

— Да что ж такое-то?! Я не бомж. Я просто жил без денег, без одежды. Мне было где жить, я на вокзале не ночевал, по кольцевой ветке я не катался и с земли не ел. Но были тяжелые времена, когда, правда, нечего было есть. Поэтому приходилось перебиваться обедами у знакомых.

— Как так получилось?

— Ну а деньги где взять? Вот я вышел на сцену «Евровидения», выступил, а деньги-то где?

— И не приглашали выступить с концертами?

— Не приглашали, потому что боялись, видимо, испортить отношения либо с Филиппом, либо с Дробышем, либо с кем-нибудь еще. Ну, в общем, сложно было это монетизировать. Перебивался какими-то выступлениями в клубах, в небольших городах. У меня же репертуара не было. Виктор Яковлевич запретил мне петь свои песни, а с одной много не заработаешь, хотя она и была всем известна и принесла мне шестое место на «Евровидении».

— С Филиппом Киркоровым вы общаетесь сейчас? Какие у вас отношения?

— Довольно посредственные, но Филипп иногда приглашает меня на свои мероприятия.

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС Певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Колдун перед началом концерта «Новые песни о главном» в Лужниках, 2007 год

Как Колдун уже 12 лет живет с женой в браке

— Про личное. С женой Викторией вы ведь давно в браке?

— В браке 12 лет, мы начали встречаться, когда я учился в 11-м классе, мне было 16 лет, Вике 15.

— 12 лет это много. Как вам удается сохранять отношения?

— Мы просто по-человечески стараемся относиться друг к другу. Но основной секрет, наверное, в том, что Вика с детьми в Минске живет, а я здесь.

— И как она смотрит на то, что вы живете на два города, не постоянно бываете с семьей?

— Она смотрит с улыбкой. Я думаю, ей это тоже доставляет определенные бонусы, потому что мы, не захлебываемся присутствием друг друга.

— У жены есть ревность к вашим фанаткам?

— Раньше она ее показывала, сейчас не показывают. Я надеюсь, что ее нет больше.

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