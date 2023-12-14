«Доктор приносил нам бутылочку»: Колдун об алкоголе на «Фабрике звезд» Дмитрий Колдун: запрет на алкоголь на «Фабрике» никто не соблюдал

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

На «Фабрике звезд — 6» участники употребляли алкоголь вопреки запрету организаторов, рассказал NEWS.ru белорусский певец Дмитрий Колдун. По словам музыканта, спиртное на проект приносил доктор, который должен был следить за состоянием здоровья молодых людей.

Кто-то постоянно приносил [алкоголь]. Например, доктор, который нас лечил, следил за нашим здоровьем, чтобы мы не сильно перегружались. Он приносил нам бутылочку, и с каждым разом нас оставалось все меньше и меньше на проекте, сначала мы ее делили на восьмерых, потом на семерых, потом нас пятеро уже осталось, — рассказал певец.

Колдун добавил, что с каждым днем на проекте становилось «веселее» благодаря доступности алкоголя, и ему было «по кайфу» держаться до финала на «Фабрике звезд». По его словам, несмотря на то что спиртное и секс на проекте были под запретом, участники этот пункт обходили.

Поэтому, в общем-то, все было: и секс, и алкоголь, — cказал Колдун.

Ранее Дмитрий Колдун высказался в поддержку «голубых огоньков», заявив, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет, сообщает «Слово и Дело». По его словам, люди, которым нравятся подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.