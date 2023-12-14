«Жил без денег и одежды»: Колдун рассказал, как бедствовал после конкурса Дмитрий Колдун рассказал, что жил без денег и одежды после «Евровидения»

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

Дмитрий Колдун рассказал NEWS.ru, что бедствовал после Евровидения, перебиваясь обедами у знакомых. Он пояснил, что победу в международном конкурсе трудно было монетизировать, а на большие концертные площадки его не приглашали.

Я просто жил без денег, без одежды. Мне было где жить, я на вокзале не ночевал, по кольцевой ветке я не катался и с земли не ел. Но были тяжелые времена, когда, правда, нечего было есть. Поэтому приходилось перебиваться обедами у знакомых, — рассказал Колдун.

По словам Колдуна, на большие концертные площадки его не приглашали, боясь поссориться либо с Филиппом Киркоровым, либо с Виктором Дробышем, с которыми у Колдуна испортились отношения после песенного конкурса. Колдун пояснил, что другой причиной его безденежья в тот период было то, что у него не было собственного репертуара, с которым он мог бы выступать. Виктор Дробыш запретил ему петь свои песни, а одной песни, с которой он выступал на Евровидении, ему было недостаточно.

Ранее Дмитрий Колдун высказался в поддержку «Голубых огоньков», заявив, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет. По его словам, люди, которым нравятся подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «Голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.