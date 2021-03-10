Вячеслав Зайцев рассказал, как одевал любовника Аллы Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/6b78c8c2-81a9-11eb-8989-96000091f725_660.jpg Сергей Челобанов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва долгое время была поклонницей просторных балахонов. Привычку носить их примадонне отечественной эстрады привил модельер Вячеслав Зайцев. Об этом рассказал сам кутюрье.

По его словам, такой стиль был выбран из-за того, что Пугачёва стеснялась своей фигуры, тщательно стараясь скрыть всё, что считала изъянами. Она наотрез отказывалась носить облегающую одежду. Однажды Зайцев предложил звезде балахон, и она одобрила выбор.

Выступая в таких нарядах в последующие годы, певица настолько стала доверять модельеру, что приводила к нему своих друзей и знакомых.

Пугачёва приходила ко мне со своим любовником [композитором Сергеем] Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий цветастый пиджак. Потом и с певцом Владимиром Кузьминым тоже приходила, — цитирует Зайцева KP.RU.

Впрочем, в этом случае имидж Пугачёва создавала сама, отметил кутюрье. Зато одевался у него будущий супруг певицы Филипп Киркоров.

Вообще же среди клиентов Зайцева были и другие звёзды: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Эдита Пьеха, а также группы «Машина времени» и «На-На» в полном составе и другие именитые личности.

Особенно, по словам Зайцева, ему запомнились венчальные костюмы, которые он сделал для актёра Николая Караченцова и его супруги Людмилы Поргиной.

Ранее NEWS.ru писал, что Пугачёва после долгих лет в затворничестве появилась в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Шоу ведёт супруг Примадонны Максим Галкин.