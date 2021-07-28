Врачи вернули МакSим в искусственную кому

Певицу МакSим вернули в искусственную кому из-за нестабильного состояния. Врачи периодически то выводят её из комы, то снова погружают в состояние сна, сообщает Пятый канал.

До этого сообщалось, что артистку вывели из медицинской комы и она даже начала разговаривать. Однако врачи оценивали её состояние как тяжёлое. МакSим очень слаба, быстро устаёт, поэтому редко бодрствует.

Её выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят её опять в медикаментозный сон. Меняется состояние, — рассказала изданию неназванная собеседница.

Артистка была госпитализирована 15 июня, спустя четыре дня врачи ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре певицу перевели на ЭКМО для насыщения организма кислородом через кровь.

Ранее сообщалось, что певица МакSим впервые за месяц смогла поговорить с врачами. Врачи уменьшают дозу препаратов, способствующих введению пациентки в искусственную кому, и певица всё чаще находится в сознании.