Врачи вернули МакSим в искусственную кому

Певицу МакSим вернули в искусственную кому из-за нестабильного состояния. Врачи периодически то выводят её из комы, то снова погружают в состояние сна, сообщает Пятый канал.
До этого сообщалось, что артистку
Её выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят её опять в медикаментозный сон. Меняется состояние, — рассказала изданию неназванная собеседница.
Артистка была госпитализирована 15 июня, спустя четыре дня врачи ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре певицу перевели на ЭКМО для насыщения организма кислородом через кровь.
Ранее сообщалось, что певица МакSим впервые за месяц смогла поговорить с врачами. Врачи уменьшают дозу препаратов, способствующих введению пациентки в искусственную кому, и певица всё чаще находится в сознании.