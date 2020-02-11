https://static.news.ru/photo/dabf1874-4cd2-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото со своим фирменным шпагатом. В этот раз танцовщица позировала в загородном банном комплексе.

По словам Волочковой, после спектакля она прекрасно отдохнула в этой бане, ей даже удалось выспаться в уютном деревянном домике на свежем воздухе. Она назвала комплекс шедевром и обмолвилась, что баню в её доме подарил ей хозяин организации Александр.

Кстати, после моего первого посещения этой бани после её открытия хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моём доме. Полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями, — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Ранее балерина призналась, что помешало её роману с женатым английским лордом Энтони Керманом, которого одно время называли «тайным мужем» балерины, писал NEWS.ru.