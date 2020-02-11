Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото со своим фирменным шпагатом. В этот раз танцовщица позировала в загородном банном комплексе.
По словам Волочковой, после спектакля она прекрасно отдохнула в этой бане, ей даже удалось выспаться в уютном деревянном домике на свежем воздухе. Она назвала комплекс шедевром и обмолвилась, что баню в её доме подарил ей хозяин организации Александр.
Кстати, после моего первого посещения этой бани после её открытия хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моём доме. Полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями, — цитирует артистку Teleprogramma.pro.