Водянова трогательно поздравила сына с днём рождения

https://static.news.ru/photo/7b3a7454-f509-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: natasupernova/instagram.com

Известная российская модель Наталья Водянова поздравила сына Виктора с днём рождения. 12 сентября ему исполнилось 13 лет. Отцом мальчика стал британский аристократ Джастин Портман, с которым она рассталась в 2011 году.

Этому космическому ковбою сегодня 13! Я так люблю и горжусь тобой, Витенька, ты самый сообразительный (при всей данной конкуренции), остроумный и эмпатичный в нашей семье! — написала Водянова на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Женщина уверена, что артистизм, чувство юмора и красноречие помогут мальчику добиться больших успехов. Водянова старается не показывать своих сыновей от французского предпринимателя Антуана Арно. При этом у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 13-летний Виктор часто сопровождают звёздную маму на светских мероприятиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Симона Юнусова в социальной сети опубликовала фото, на которых запечатлены её сыновья — Тимати и Артём. Судя по кадрам, молодые люди решили перекусить фастфудом. 11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года.