Мать Тимати показала фото обоих сыновей во время «трапезы»

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Мать российского рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Симона Юнусова в социальной сети опубликовала фото, на которых запечатлены её сыновья — Тимати и Артём. Судя по кадрам, молодые люди решили перекусить фастфудом.

Как это часто бывает у деловых партнёров, обсуждения проходят за трапезой. Младший (Артём. — NEWS.ru) кормит старшего (Тимура. — NEWS.ru), — написала женщина на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Накануне пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с моделью Анастасией Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку. Симона, которая всегда очень активна в соцсетях, опубликовала на своей странице видео своей внучки Алисы, дочери Тимати от модели Алёны Шишковой.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.