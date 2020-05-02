Наталья Водянова показала подросшего сына от французского миллиардера

https://static.news.ru/photo/9f9a04f4-8ca9-11ea-a87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: natasupernova/instagram.com

Российская модель Наталья Водянова решила устроитель домашний праздник в честь дня рождения сына Максима. Мальчику исполнилось шесть лет.

Светская львица старается не показывать своих сыновей от французского предпринимателя Антуана Арно. При этом у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака, британского аристократа Джастина Портмана. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор часто сопровождают звёздную маму на светских мероприятиях.

2-го мая родились несравненные кутюрье Донателла Версаче и маэстро Валерий Гергиев. В этот же примечательный день 6 лет назад родился мой богатырь Максим, сочетающий в себе непреодолимую страсть к музыке и тягу к прекрасному. С днём рождения, — написала модель в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что свадьба Водяновой и Арно может быть перенесена из-за распространения коронавируса. Влюблённые хотят скрепить свои узы в июне 2020 года, на мероприятие должны прийти 300 гостей. Если запрет на культурные мероприятия во Франции к этому моменту не будет снят, то свадьба окажется под угрозой.