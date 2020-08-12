Внучка Пугачёвой стала певицей и записала первую песню

https://static.news.ru/photo/4ef74e84-dc5f-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией Фото: orbakaite_k/instagram.com

Девятилетняя внучка Аллы Пугачёвой Клавдия Земцова пошла по стопам матери и бабушки и записала первый трек. Его можно услышать на многих платформах.

Девочка и раньше занималась пением, но в основном пела вместе с мамой Кристиной Орбакайте в кулуарной форме. К слову, с возрастом Клавдия всё больше становится похожей на свою мать, особенно в глаза бросается схожесть черт лица.

О том, что дочка стала певицей и записала песню на испанском языке, сообщила сама её мама. Трек был записан в профессиональной студии.

У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке! Теперь её можно услышать и скачать на всех платформах, — сообщила дочь Примадонны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель деревни Грязь, где живут Пугачёва и Галкин, рассказал о звёздной паре. Мужчина по имени Иван считает, что никакого разлада в семье певицы нет.