Внучка Пугачёвой стала певицей и записала первую песню

https://static.news.ru/photo/4ef74e84-dc5f-11ea-b935-fa163e074e61_660.jpgКристина Орбакайте с дочерью КлавдиейФото: orbakaite_k/instagram.com
Девятилетняя внучка Аллы Пугачёвой Клавдия Земцова пошла по стопам матери и бабушки и записала первый трек. Его можно услышать на многих платформах.
Девочка и раньше занималась пением, но в основном пела вместе с мамой Кристиной Орбакайте в кулуарной форме. К слову, с возрастом Клавдия всё больше становится похожей на свою мать, особенно в глаза бросается схожесть черт лица.