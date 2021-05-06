Влад Лисовец рассказал об особенной дружбе с Жанной Фриске

https://static.news.ru/photo/6478dabe-aed4-11eb-b33c-96000091f725_660.jpg Жанна Фриске Фото: instagram.com/friskefan/

Влад Лисовец рассказал о том, как подружился с Жанной Фриске, и насколько откровенной была с ним певица. Стилист назвал эти отношения дружбой, о которой «пишут в книгах», сообщает Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что мастеру очень многие доверяют свою внешность, не с каждым он переходит на дружбу. Однако с Жанной Фриске всё было по-другому: стилист и певица очень уважали друг друга, ценили и дорожили тёплыми отношениями.

Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то точно могу ему всё рассказывать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни. И очень часто я говорил, что мы с одной планеты, — рассказал Лисовец.

Стилист особо отмечает, что особенностью их дружбы были «старообрядческие» правила, которые заключались в том, чтобы говорить негромко, уважать других, щедро делиться своими талантами. К тому же, замечает Лисовец, он очень ценит в людях чувство юмора, без которого никуда в творческой профессии. А Жанна Фриске как раз шутить умела, в том числе и над собой.

Как сообщалось ранее, врач-репродуктолог Анастасия Смирнова в эфире YouTube-шоу Агаты Муцениеце оценила слухи о том, что резкое ухудшение состояния покойной Жанны Фриске связано с процедурой ЭКО. Предполагается, что изменения спровоцировала гормонотерапия, которая проводилась перед беременностью.