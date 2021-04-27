Врач опровергла слухи об ЭКО Жанны Фриске

Врач-репродуктолог Анастасия Смирнова в эфире YouTube-шоу Агаты Муцениеце оценила слухи о том, что резкое ухудшение состояния покойной Жанны Фриске связано с процедурой ЭКО.
Предполагается, что изменения спровоцировала гормонотерапия, которая проводилась перед беременностью. Из-за этого в организме певицы произошёл сбой и онкологическое заболевание начало стремительно развиваться в период вынашивания ребёнка.
По словам специалиста, данные о последствиях ЭКО очень сильно искажены. Она опровергла всякого рода домыслы и пояснила, что пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин.
Вовсе не обязательно, что у тебя будет рак, — сказала Смирнова.
Ранее Ольга Копылова, мать умершей Жанны Фриске, отреагировала на заявление шоумена Стаса Барецкого о том, что тело певицы было выкопано из могилы через несколько дней после похорон. Скандально известный шоумен рассказал, что работающий на Николо-Архангельском кладбище друг признался ему, что на самом деле могила Фриске давно пустует.