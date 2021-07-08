Влад Лисовец показал редкие фото с Жанной Фриске

Российский стилист Влад Лисовец показал на своей странице в Instagram редкие архивные фото с певицей Жанной Фриске в день рождения умершей артистки. 8 июля ей исполнилось бы 47 лет.

На первом кадре можно заметить Фриске, сидящую на диване рядом с парикмахером, а также телеведущую Ольгу Орлову.

Лисовец опубликовал также фото, где артисты с режиссёром изучают отснятый материал клипа на песню «Где же ты» (1998) и ещё ряд снимков того периода.

Жануська, с днём рождения! Уверен, ты сейчас увидишь и улыбнёшься. Это мы на съёмках, — написал под постом имиджмейкер.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У неё остался маленький сын Платон, который сейчас живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой спутницей. Фриске преуспела и в составе поп-группы «Блестящие» (1996–2003), и как сольная исполнительница.

Накануне Шепелев рассказал, что Платон сильно расстроил его на днях. Дмитрий пояснил: он бы очень хотел, чтобы у них с сыном было общее увлечение (Шепелев любит играть в теннис). Однако спустя несколько дней телеведущий пришёл к выводу, что ребёнка не стоит заставлять заниматься тем, чем он не хочет, и решил принять его мнение.

Ранее Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после появления на свет второго сына — Тихона, которого родила телеведущему его возлюбленная, архитектор Екатерина Тулупова.