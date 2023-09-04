Викторию Боню после операции на лице сравнили с Майклом Джексоном Поклонники увидели черты Майкла Джексона в лице Виктории Бони после операции

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

43-летняя блогер и модель Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции за $250 тысяч (около 25 млн рублей) в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Она поделилась видео из дома немецкого дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе. Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и неприятии себя».

Нос 1000% тоже переделан! Перекройка лица — абсолютное непринятие себя и неуверенность в себе. Я увидела черты Майкла Джексона, — выразила свое мнение подписчица из Набережных Челнов.

Поклонница Елена Гут назвала Боню живым примером того, что внешность нельзя переделывать. Подписчик Богдан выразил сомнение в профессионализме доктора, который «изуродовал» российскую модель. Пользовательница Мария предположила, что отек губ блогера со временем уменьшится, сравнив Боню с афроамериканской моделью Наоми Кэмпбелл.

Боже, что вы с собой сделали! На видео просто жесть. Теперь будет не бедная Настя, а бедная Вика! — сообщила подписчица.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов назвал операции Бони травмоопасными. По его словам, блогеру было проведено несколько процедур за один раз, что считается агрессивным методом. Медик предупредил, что подобные хирургические вмешательства могут грозить развитием фиброза, искажением мимики и возникновением «лица Франкенштейна». Свиридов также подчеркнул, что стоимость операций в $250 тысяч (около 25 млн рублей) сильно завышена.

Ранее Боня сообщила о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей провел в Лос-Анджелесе хирург Чиа Чи Као. Модель призналась, что процедура затянулась на 14 часов вместо запланированных восьми.