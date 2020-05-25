Верник поделился фотографией с отцом и сыном от журналистки Казаковой

https://static.news.ru/photo/bc4ea4d8-9f2d-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Игорь Верник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Игорь Верник на своей официальной странице в социальной сети опубликовал семейное фото. На нём запечатлены сам артист, его отец Эмиль Верник — режиссёр литературного вещания Всесоюзного радио, и брат Вадим Верник, известный как журналист и театровед.

Также на снимке можно увидеть единственного сына актёра — Григория. Молодой человек родился в 1999 году в семье Игоря Верника и известной журналистки Марии Казаковой. В настоящее время Григорий учится в Школе-студии МХАТ.

Май месяц! — прокомментировал Игорь Верник семейное фото на своей странице в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Екатерина Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей 18 лет.

На этот пост отреагировали певец Филипп Киркоров и актёр Игорь Верник. Мужчины высоко оценили внешний вид их коллеги.