Пригожин рассказал, почему брак с Валерией мог быстро развалиться

https://static.news.ru/photo/7c96b254-dd49-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга — певица Валерия — выступила против политической карьеры возлюбленного в своё время. Если бы исполнительница не возразила, то звёздного мужа можно было бы давно увидеть на поприще.

Я бы сам давно пошёл в политику, но Валерия мне сказала: "Если ты туда пойдёшь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!" Поэтому я туда и не иду, — цитирует Пригожина издание «Собеседник».

Продюсер добавил, что Валерия резко против политических интриг и его участия в подобных играх. Певица хочет заниматься только творчеством. Однако Пригожину иногда удаётся уговорить супругу сходить на акции и фестивали, связанные с политикой.

Музыкант подчеркнул, что исполнительница никогда на подобные мероприятия сама не пойдёт. По его словам, благоверной больше нравится заниматься спортом, изучать иностранные языки и воспитывать детей. У знаменитой семьи трое отпрысков от предыдущих браков, но общих чад нет. Они признались, что хотели завести общего ребёнка, однако ничего не получилось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от вручённого президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. По его словам, данный шаг народного артиста СССР он не понял.

Музыкант считает, что если учитывать решение Спивакова, то можно отказываться от орденов тех стран, где также случаются «нестандартные ситуации». При этом Пригожин выразил солидарность с народом Белоруссии.