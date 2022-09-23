Вадим Галыгин о шоу «Фантастика»: такого проекта на нашем ТВ еще не было 23 сентября на Первом канале премьера инновационного шоу «Фантастика», в котором 12 участников предстанут на экране в образе поющих аватаров

Фото: Пресс-служба Первого канала

Вадим Галыгин

Сегодня, 23 сентября, в 21:45 на Первом канале стартует инновационное шоу «Фантастика», в котором соревнуются шесть состоявшихся артистов и шесть восходящих звезд. Все 12 участников скрываются за образами необычных существ и предстанут на экране в образе поющих аватаров. О том, что ждет зрителей нового необычного шоу, членами жюри которого стали Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дмитрий Билан и виртуальный маскот Телек, и что сулят всем нам виртуальные прорывы последнего времени, NEWS.ru побеседовал с ведущим проекта «Фантастика» Вадимом Галыгиным.

— Вадим, насколько, по-вашему, шоу «Фантастика» оправдывает свое название?

— Думаю, на 100%. На мой взгляд, такого проекта на телевидении еще не было. Попытки использования технологии, представленной в фильме «Аватар», были. Но на таком уровне, когда удается добиться такого восприятия и соответствовать слову «фантастика», проектов еще не было. В этом мы первые.

«Фантастику» создает большая команда профессионалов. Это не то, что купили формат и сняли шоу по готовому сценарию. Работа над образами велась с нуля и продолжается даже сейчас.

Герои программы являются для нас сущностями, которых мы сами создали. Но в какой-то момент ловишь себя на мысли: даже зная весь бэкграунд программы, ты понимаешь, что происходит что-то, чего ты раньше никогда не видел, настолько это всё завораживает.

Поэтому и выбрали название «Фантастика». Оно действительно отражает суть, в нашем шоу всё переплетается абсолютно фантастическим образом.

Фото: Пресс-служба Первого канала Шоу «Фантастика»

Я подключился к работе на этапе создания персонажей, когда они были представлены. Их было много, мы делали выбор, решали, кого надо развивать, кто будет интересен, кого не хватает, кто должен появиться. У каждого героя есть своя легенда: кто он такой, откуда пожаловал, какие у него черты характера, какой у него скилл, которого нет у других персонажей.

— Вы сразу поняли, о чем речь, когда получили приглашение в столь необычное шоу?

— У моего приглашения в проект есть предыстория. Когда были юбилейные игры КВН, Константин Львович (Эрнст, гендиректор Первого канала, частый член жюри КВН. — NEWS.ru) во всеуслышание сказал: «Я предлагаю Вадику Галыгину шоу на Первом канале». Прозвучала такая фраза, и после этого все еще месяц меня спрашивали, что мне предложили. А я сам не знал и отвечал: «Константин Львович обещал, значит, выполнит».

Наконец мне позвонил Юрий Аксюта (руководитель Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала. — NEWS.ru). Я задал вопрос о проекте, но он мне ответил: «Я тебе ничего не скажу. Это тайна. Константин Львович хочет рассказать тебе всё лично». Я приехал на большое совещание, сразу всё увидел и, находясь в состоянии аффекта, на всё согласился (Смеется). Мне сразу стало понятно, что это, о чем. И мне особенно понравилось, для кого мы это делаем. Константин Львович принял решение, что это шоу должно быть для максимально широкой аудитории. Меня это зацепило, потому что у меня есть разновозрастные дети, младшему Ване три годика. Мы очень стараемся сделать так, чтобы эта программа была для семейного просмотра, чтобы дети, подростки, взрослые смотрели «Фантастику», раскрыв рты.

— Чего ждать от жюри, куда вошли Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан. Между ними будут батлы?

— Находиться в жюри — прежде всего большая ответственность. И люди, которые делают эту тяжелую работу, достойны аплодисментов и уважения. Находясь в жюри разных конкурсов, нередко испытывал внутреннюю борьбу: как я этому человеку сейчас скажу, что он хуже, чем другой, хотя они оба прекрасны и талантливы.

Члены жюри должны быть, с одной стороны, морально устойчивы. С другой — должны быть профессионалами в своем деле. Наш состав жюри выполняет свою работу, мне кажется, на пять баллов. Никто не тянет одеяло на себя, не пытается блеснуть чем-то ненужным в рамках нашего формата. Здесь они такие же зрители, как люди по ту сторону экрана, все номера они видят впервые. И их реакции абсолютно неподдельны.

Фото: Пресс-служба Первого канала Жюри шоу «Фантастика»

Работа членов жюри в шоу «Фантастика» состоит из нескольких частей. Прежде всего, они оценивают номера наших героев с музыкальной, хореографической точки зрения, мы видим их восприятие. И только потом они должны попытаться отгадать, кто скрывается за той или иной сущностью. По условиям нашего шоу в проекте участвуют шесть состоявших звезд большой величины и шестеро артистов, которые только начинают свой творческий путь.

В «Фантастике» зрители увидят пересечение нескольких миров, нескольких времен, и члены жюри, по сути, являют собой некий межгалактический суд. Здесь нет такого: «Может быть, это Виталик Осьминогов? Да нет, это Боярский! Хотя нет, скорее Джигурда».

Члены жюри оценивают героев и реально в них влюбляются, дают им советы, в какую сторону повернуть следующий номер, говорят, что бы они хотели увидеть в новых выступлениях этих сущностей.

— Одна из загадок шоу — виртуальный член жюри Телек. В чем его функция?

— Он является связующим звеном между реальными людьми и миром цифровых сущностей. У него есть право голоса в жюри, которое иногда является определяющим, так как Телек встает на защиту цифровых персонажей.

Все остальные в студии — люди, поэтому мы решили создать такого интеллектуального обаятельного персонажа. Кроме того, он дает разные справки: когда была написана песня, когда впервые прозвучала. Телек — такая «Фантастикопедия». Он очень милый, остроумие, интеллект — всё на уровне. Телек является неотъемлемой частью жюри.

— В чем смысл соревнования звезд с новичками? Обычно звезды соревнуются со звездами.

— Основополагающим в философии этого шоу является жизненный факт: наверняка среди знакомых каждого человека есть талантливые люди, которые в силу своих физических данных, стеснения не могут предстать перед большой аудиторией так, как это делают профессиональные артисты. Не все могут выйти на сцену, выступать, петь, плясать и еще потом искрить, общаться легко и непринужденно.

Цифровые образы помогают уравнять шансы звезд и новичков на победу. Членам жюри фантастически сложно понять, кто скрывается за образом — состоявшийся артист или начинающий.

И это очень забавно — наблюдать за сменой их предположений.

Фото: Пресс-служба Первого канала Шоу «Фантастика»

— У вас есть сущность-любимчик?

— Честно скажу, что переживаю за каждого. У меня есть любимчик, и не один — топчик из трех персонажей, которые мне самому глубоко симпатичны.

Мне бы хотелось, чтобы у каждого зрителя-фантазера, который будет смотреть программу «Фантастика», появился любимчик, а у каждого персонажа — своя армия поклонников, потому что возможности сущностей не ограничены.

— Вы верите, что за технологиями, применяемыми в «Фантастике», будущее и скоро певцов, телеведущих, стендаперов могут заменить сущности вроде старухи Шапокляк, в образе которой вы появляетесь в одном из промороликов?

— Заменить — нет. Они смогут, присутствуя одновременно с людьми в любых проектах (кинематографических, анимационных, телевизионных), расширить границы того или иного продукта. Заменить людей они не смогут и не должны, потому что нам больше нравятся себе подобные. Нам интересно наблюдать, как кто-то умеет делать то, чего не умеем мы. Это касается певцов, музыкантов, артистов. Замены не произойдет, но от того, что они передвинут планку восприятия зрелищ на новый уровень, не уйти. И слава богу. Потому что технологии не стоят на месте, они развиваются и дополняют нашу жизнь.

Я помню времена, когда ни у кого смартфонов не было. Потом появились сотовые, и то не у всех. А сейчас представить жизнь без этой коробочки невозможно. Человек первым делом, проснувшись и открыв глаза, лезет в телефон. Хорошо это или плохо, будут судить другие, более разумные существа когда-нибудь через много лет. Но мы не вправе останавливать эти процессы. Это все равно что муравью пытаться остановить железнодорожный состав — пустая затея.

Я вижу в этом плюс: действительно можно будет производить нечто абсолютно поражающее воображение. Уже сейчас все пересылают друг другу изображения, созданные с помощью технологии Deepfake. Это уже появилось в нашей жизни и скоро станет привычной ее частью.

Может быть, дойдет до того, что будут виртуальные помощники. Приходит какая-нибудь барышня домой, а дверь ей открывает Брэд Питт: «Привет! Чего тебя так долго не было?»

Фото: Пресс-служба Первого канала Шоу «Фантастика»

Или, может быть, появится возможность выбрать, кто станет будить тебя по утрам — чудище поганое или, наоборот, кто-то очень прекрасный. Так что я к этому отношусь с большой долей оптимизма.

— До последнего времени показ развлекательных шоу на федеральных каналах был приостановлен. С началом нового сезона они возвращаются, и «Фантастика» — одна из самых ярких премьер. В чем вы видите миссию этого шоу именно сегодня?

— Безусловно, наши реалии сегодня таковы, что людям приходится переживать стрессовые ситуации. Это было связано с приходом пандемии и с событиями, которые происходят в мире сейчас. На мой взгляд, людям нужно вернуть хорошее настроение, поднять их дух. Поддерживать друг друга — первостепенная задача. «Фантастика» — не какой-то юмористический проект, а возможность показать телезрителям, что всё хорошее впереди, что есть вещи, которые люди могут созидать вместе. Этот проект делает большая интернациональная команда, и это тоже важно.

Шоу «Фантастика» должно было появиться именно сейчас, чтобы мы все не унывали, а могли спокойно дальше делать свою работу. Все мы, создатели этой программы, очень хотим, чтобы зрителям просто понравилось и они отвлеклись от общемировых проблем. Этот продукт нужен сейчас в широком смысле — нам нужно также создавать больше хороших фильмов, фильмов для детей, которых, на мой взгляд, мало (в мою молодость их было гораздо больше). Грядут огромные перемены, причем во всём, это касается ментальных изменений на уровне понимания добра и зла. Так что выход такого проекта, как «Фантастика», это очень важное событие. С помощью волшебного хорошего шоу мы постараемся улучшить людям настроение.