Молодой человек в эфире программы «Звёзды сошлись» рассказал, что в американском аэропорту на него набросилась женщина, которая встречала дочку Любови Успенской.
По его словам, он просто достал телефон и начал снимать Татьяну Плаксину. Это заметила её встречающая, после чего она на него набросилась с кулаками.
Она разбила мне очки. Сломала айфон. Поцарапала лицо. Пусть теперь мне всё это компенсируют, — заявил мужчина.
Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.
Как писал NEWS.ru, Любовь Успенская рассказала о своём состоянии после скандала с её дочерью. Несколько дней назад в эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина отметила, что звёздная мама якобы регулярно её избивала и унижала.
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