https://static.news.ru/photo/d70db5d8-4b5a-11ea-8937-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Молодой человек в эфире программы «Звёзды сошлись» рассказал, что в американском аэропорту на него набросилась женщина, которая встречала дочку Любови Успенской.

По его словам, он просто достал телефон и начал снимать Татьяну Плаксину. Это заметила её встречающая, после чего она на него набросилась с кулаками.

Она разбила мне очки. Сломала айфон. Поцарапала лицо. Пусть теперь мне всё это компенсируют, — заявил мужчина.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, Любовь Успенская рассказала о своём состоянии после скандала с её дочерью. Несколько дней назад в эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина отметила, что звёздная мама якобы регулярно её избивала и унижала.