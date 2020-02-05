https://static.news.ru/photo/5b12cc64-484b-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская рассказала о своём состоянии после скандала с её дочерью. Несколько дней назад в эфире программы «Звёзды сошлись» Татьяна Плаксина отметила, что звёздная мама якобы регулярно её избивала и унижала.

Мне пришлось нанять частных детективов, чтобы отыскать дочь. А потом, когда она нашлась, спросила у неё: зачем она это всё сделала, — поделилась певица в эфире программы «Пусть говорят».

По её словам, она находится в предынсультном состоянии. Рядом с ней находится врач, который следит за её состоянием.

Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё. Приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу. На самом же деле на программе она оказалась из-за общественности.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева принесла Любови Успенской свои извинения. По её словам, она узнала, что Плаксина придёт в студию, за пять минут до начала программы.