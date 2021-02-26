В Сеть слили фото Бузовой без фильтров и фотошопа

https://static.news.ru/photo/fac8db80-7848-11eb-9c37-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотография певицы и ведущей Ольги Бузовой без фильтров и фотошопа появилась в соцсетях.

Звезда «Дома-2» относится к числу женщин, кто не может позволить себе выглядеть плохо. Волосы Бузовой всегда уложены в элегантную причёску, а лицо — при макияже. Ведёт ли знаменитость эфиры из дома или работает на площадке — всегда нарядная и собранная.

Появившееся в Instagram фото Бузовой вызвало недоумение у поклонников. Снимок был сделан в момент, когда друг одной из пользовательниц соцсети подловил телеведущую в разгар съёмки шоу «Бородина против Бузовой». Ольгу попросили попозировать, однако та отказалась. Обиженная поклонница опубликовала то, что получилось — недовольную, уставшую и растрёпанную ведущую.

Старая уже, с морщинами. Скоро фильтры не помогут. Жаль, что мозги не профильтруешь, — отметил один из пользователей Сети.

Некоторые фанаты считают, что Бузова выглядит неважно после расставания с рэпером Давидом Манукяном.

Ранее близкий друг бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова рэпер T-Killah неожиданно встал на сторону ведущей «Дома-2». Он пожалел теледиву после расставания с Давой. Музыкант прокомментировал расставание поющей ведущей с возлюбленным в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Он назвал Ольгу несчастной и выразил мнение, что она окружает себя «не теми людьми». И это при том, что с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова рассталась с грандиозным скандалом, а сам спортсмен крайне негативно отзывается о бывшей жене.

В ответ ведущие шоу возразили музыканту, что Бузова может быть виновата сама, не зря же она жалуется, что её все бьют. T-Killah к разочарованию поклонников моментально с этим согласился, словно никогда не сочувствовал несчастной женщине, писал NEWS.ru.