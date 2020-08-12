В Сеть попали снимки старшей дочери Моники Беллуччи с родителями

https://static.news.ru/photo/8977d55a-dc88-11ea-a21d-fa163e074e61_660.jpg Дева Кассель Фото: devacassel/instagram.com

Новые фотографии старшей дочери итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи и французского артиста Венсана Касселя появились в Сети. 15-летняя Дева на снимках очень похожа на свою знаменитую мать.

Дочь Беллуччи и Касселя решила пойти по стопам матери — девушка уже сотрудничает с известными брендами и снимается для рекламы. На днях Дева приняла участие в съёмках на озере Комо. Родители также приехали, чтобы поддержать дочь, передаёт Argumenti.ru.

На снимках можно увидеть Деву в светлом платье с оборками. Её волосы распущены, а на лице заметен лёгкий макияж. Чертами лица она напоминает свою мать в юности — те же выразительные глаза, пухлые губы и маленький нос. Рядом с ней на фотографиях — мать и отец.

Моника Беллуччи решила не изменять своему образу и появилась на публике в чёрном обтягивающем платье и больших солнцезащитных очках. Её бывший супруг Венсан Кассель выбрал для поездки на Комо светлые брюки и розовую льняную рубаху.

Ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе. 54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка. Внимание публики привлекла прозрачная блузка актрисы, через которую было видно её нижнее бельё. Образ Беллуччи завершили солнечные очки и крупные золотые серьги-кольца, писал NEWS.ru.