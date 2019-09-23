Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе. 54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.
Фотографии звезды опубликовали в фан-аккаунте в
Внимание публики привлекла прозрачная блузка актрисы, через которую было видно её нижнее бельё. Образ Беллуччи завершили солнечные очки и крупные золотые серьги-кольца, отмечает
Поклонники заметили, что звезда выглядит сногсшибательно. Однако некоторым её наряд показался слишком смелым и откровенным.
Ранее Беллуччи привела в восторг поклонников фото в бордовом платье. В течение двух дней снимок, опубликованный ею в Instagram, набрал свыше 100 тысяч лайков, писал News.ru.