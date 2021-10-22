В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин

Новый, девятый сезон шоу «Холостяк» стартует весной 2022 года. В нём изменят правила в пользу участниц, которые будут выбирать из двух претендентов, сообщил «Телепрограмме» директор ТНТ Роман Петренко.

Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк», — рассказал медиаменеджер.

По его словам, феминизм набирает силу и канал не может это не учитывать. Пока кандидатуры холостяков, за которых будут бороться девушки, не раскрываются.

Телеканал ТНТ заработал огромные просмотры на этом шоу. Так, у каждого выпуска проекта было по 5–6 млн заходов на YouTube. Однако за все сезоны «Холостяка» пока ни один из главных героев не женился на финалистке проекта.

Ранее сообщалось, что певец Тимати заработал серьёзную сумму за участие в шоу «Холостяк» и неплохо обогатился, в отличие от других героев проекта. По словам друзей и близких, рэпер получил 40–50 млн рублей.