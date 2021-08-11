Назван многомиллионный гонорар Тимати за шоу «Холостяк»

Тимати заработал серьёзную сумму за участие в шоу «Холостяк» и неплохо обогатился в отличие от других героев проекта. По словам друзей и близких, рэпер получил 40–50 млн рублей, сообщает Forbes.

Как уверяют знакомые с ситуацией люди, канал мог пойти на уступки в финансовом плане из-за того, что музыкант незадолго до старта шоу расстался с моделью Анастасией Решетовой.

Концепция этого телешоу — это скрытая мечта почти любого мужчины. Я понимал, что если не в этот раз, то никогда уже такого опыта не будет. Где бы ещё я мог познакомиться одновременно с 20 девушками, придумывать и организовывать интересные свидания? — прокомментировал своё участие в проекте Тимати.

Телеканал ТНТ заработал огромные просмотры на этом шоу. Так, у каждого выпуска проекта было по 5–6 млн заходов на YouTube. Тимати согласился участвовать в реалити за три дня до старта рекламной компании. Он предпочитает не оглашать условия сделки с телеканалом, но называет их «бесперецедентными».

Ранее Тимур Юнусов (Тимати) намекнул своей бывшей избраннице Анастасии Решетовой, что она могла бы помочь ему с поиском новой подружки. Решетова на вопрос одного из своих поклонников ответила, что часто видит подходящую партию бывшему возлюбленному.