Тимати попросил Решетову найти ему новую возлюбленную

Тимур Юнусов (Тимати) намекнул своей бывшей избраннице Анастасии Решетовой, что она могла бы помочь ему с поиском новой подружки. Об этом он написал в Instagram.

Ранее Решетова на вопрос одного из своих поклонников ответила, что часто видит подходящую партию бывшему возлюбленному. После этого в личном микроблоге рэпера появилось персональное обращение к модели. Тимати попросил мать своего сына прислать ему список с именами девушек, которые ему должны подойти.

Подборку кидай в директ, — написал Тимати.

Победительницей последнего сезона телешоу «Холостяк» стала Екатерина Сафарова. Она боролась за сердце музыканта в финале с Алисой Грабовой. Обе девушки были фаворитками Тимати, поэтому выбор был тяжёлым.

Недавно фанаты забили тревогу: они не видели Екатерину Сафарову и Тимати вместе с «Премии МУЗ-ТВ». Кроме того, стало известно, что девушка уехала в Испанию без рэпера.