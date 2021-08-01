Тимати попросил Решетову найти ему новую возлюбленную
Александр Чеков
Александр Чеков
14:46, 01 августа 2021
Тимур Юнусов (Тимати) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тимур Юнусов (Тимати) намекнул своей бывшей избраннице Анастасии Решетовой, что она могла бы помочь ему с поиском новой подружки. Об этом он написал в Instagram.
Ранее Решетова на вопрос одного из своих поклонников ответила, что часто видит подходящую партию бывшему возлюбленному. После этого в личном микроблоге рэпера появилось персональное обращение к модели. Тимати попросил мать своего сына прислать ему список с именами девушек, которые ему должны подойти.
Победительницей последнего сезона телешоу «Холостяк» стала Екатерина Сафарова. Она боролась за сердце музыканта в финале с Алисой Грабовой. Обе девушки были фаворитками Тимати, поэтому выбор был тяжёлым.
Недавно фанаты забили тревогу: они не видели Екатерину Сафарову и Тимати вместе с «Премии МУЗ-ТВ». Кроме того, стало известно, что девушка уехала в Испанию без рэпера.