В Доме Юдашкина высказались о скандальных словах Дюжева в адрес кутюрье

Пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво прокомментировала скандальные слова Дмитрия Дюжева, якобы высказанные в адрес кутюрье на одном из недавних показов. Актёр якобы заявил, что это может быть последний показ модельера, которого публика может больше не увидеть, сообщает KP.RU.

По словам пресс-секретаря мэтра, никакого «недавнего» показа не было , да и она впервые слышит нечто подобное.

Ни о чём подобном мне неизвестно. Если речь о показе в Кремле, то обычно они проходят в марте, это кутюрные коллекции. То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чём подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала, — пояснила Шаво.

К слову, бестактность актёра возмутила поклонников его и Юдашкина. Говорилось, что Дюжева даже выгнали с показа Юдашкина после слов, намекающих на тяжёлую болезнь модельера. В Сети по этому поводу разгорелся настоящий скандал, Дюжева раскритиковали в пух и прах, хотя сами участники происшествия утверждают, что ничего такого не было.

Жена кутюрье Марина Юдашкина заявила, что никакого показа не было, а, значит, и обидных слов со стороны актёра тоже не могло быть. Соответственно, и артиста с мероприятия никто не выгонял.

Ранее известный российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал публикации, в которых говорилось о том, что его выгнали с одного модного показа после высказывания в адрес кутюрье Валентина Юдашкина. Он призвал коллег «перестать оставлять безнаказанными слова журналистов».