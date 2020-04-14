Успенская зарабатывает по 30 тысяч рублей за каждое видеопоздравление

https://static.news.ru/photo/80c6047c-7e7d-11ea-bc93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Любовь Успенская нашла новый способ, который позволяет ей иметь стабильный доход во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления.

Видеозвонок в день рождения и заранее записанное видеопоздравление обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут. Однако артист Юрий Лоза осудил коллегу за «торговлю лицом», сообщает KP.RU.

Как писал NEWS.ru, 30-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опровергла появившуюся информацию, будто бы мать помогает ей финансово. Также она уточнила, что продолжает «дорогостоящее лечение своего рта» самостоятельно. Её подписчицы пожелали ей удачи, счастья и посоветовали помириться со своей «звёздной» матерью.