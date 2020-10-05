Ургант высмеял детскую коляску Рудковской за полмиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/6e13fa48-0797-11eb-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Иван Ургант не преминул посмеяться над пристрастием Яны Рудковской к дорогим брендовым вещам. Недавно продюсер опубликовала фото с коляской для малыша от Dior стоимостью полмиллиона рублей.

Ургант в своём шоу не только поздравил телезвезду с пополнением в семье, но и отметил, что Яна «грамотно» распорядилась материнским капиталом, имея в виду дорогущую коляску.

Материнский капитал Яна потратила на самое необходимое, — сыронизировал ведущий «Вечернего Урганта».

Зрители позже отметили, что Ургант упустил факт того, что материнского капитала явно не хватит на такую дорогую коляску. Ведущий же продолжил поздравление в своём юмористическом стиле и поздравил с появлением малыша на свет сына фигуриста и продюсера Сашу Плющенко.

А ещё мы радуемся за Гном Гномыча, чьи молитвы, наконец, подействовали и были услышаны! Это уже второй сын у Яны и Евгения. Осталось родить ещё пять, чтобы в TikTok Яны появилась постановка «Белоснежка и семь Гном Гномычей», — порадовал зрителей остроумной шуткой Ургант.

Ведущий отметил, что суррогатной матерью для младенца стала, по всей вероятности, Этери Тутберидзе, так как за последний год «все новые дети Плющенко — только от неё», пошутил Ургант, имея в виду конфликт с переходом Загитовой от Тутберидзе к Плющенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская показала, как её третий сын Александр кормит новорождённого братика. Светская львица опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как Гном Гномыч возится с Арсением.